El Govern diu que a Balears "s'està creant ocupació amb força" i destaca un nou màxim d'afiliació

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha assegurat aquest dimecres que a Balears "s'està creant ocupació amb força", i ha destacat que la Comunitat ha superat per primera vegada els 570.000 afiliats en un mes de setembre, segons les dades difoses pel Ministeri de Treball.

Per a Negueruela, aquestes dades "van en sintonia amb una situació econòmica" amb "un creixement menor" però que "encara té símptomes de fortalesa important".

El conseller, que ha comparegut acompanyat del director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, aquestes dades són "positives" en termes interanuals. En termes intermensuals -setembre en comparació a l'agost- l'atur ha pujat però, com ha indicat el conseller, és un comportament habitual a la Comunitat.

El conseller ha subratllat que l'ocupació va créixer "en totes les illes, sectors i trams d'edat", i que aquest creixement es dóna "per setè any consecutiu". A més, ha recordat que també ha crescut la despesa turística, segons dades conegudes aquest dimarts.

Igualment, Negueruela ha ressaltat la reducció de les taxes de parcialitat i temporalitat com a indicadors de millora de la qualitat de l'ocupació. La taxa de parcialitat en el mes d'agost va ser del 15,9%, mentre que la mitjana nacional se situa en el 23%. Aquest indicador s'ha reduït en quatre punts respecte a 2015 i s'apropa "a complir l'horitzó del 12%" marcat en el Pla d'Ocupació, segons el conseller.

La taxa de temporalitat també s'ha reduït, al 36,5%, enfront del 40,2% de 2015. El conseller ha destacat que el descens d'aquesta taxa s'ha accelerat en els últims anys. També ha ressaltat un nou màxim històric en la creació d'ocupació indefinida, amb 281.645 llocs de treball, un 28,4% més que en 2015.

Per Illes, l'afiliació va créixer interanualment un 5,9% a Formentera, un 5,1% a Eivissa, un 4,5% a Menorca i un 3,1% a Mallorca.

Amb aquestes dades, el Govern preveu un augment del 2,2% de l'ocupació per al tercer trimestre. Tenint en compte altres indicadors, com la tendència de creixement de la despesa diària per turista, l'Executiu anticipa que el sector turístic continuarà aportant de manera positiva al creixement econòmic de les Illes els mesos vinents.

L'atur va baixar en termes interanuals a Mallorca (-0,4%), Eivissa (-7%) i Formentera (-25%) i va créixer a Menorca (4,5%). D'altra banda, l'atur de llarga durada s'ha reduït un 3%.

Negueruela també ha destacat la millora en les taxes de protecció per a persones desocupades, del 50,2% en 2019.