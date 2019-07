25 de juliol de 2019

Baleària aclareix que disposa d'un telèfon de tarificació normal després de la denúncia de Consubal al Govern

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La companyia naviliera Baleària ha aclarit aquest dijous que disposa d'un telèfon de tarificació normal per gestionar les reserves ja realitzades després de conèixer-se la denúncia de l'Associació de Consumidors i Usuaris de Balears (Consubal) a la Direcció general de Consum del Govern per no disposar d'un número gratuït d'atenció al client.

Segons ha explicat Baleària mitjançant una nota de premsa, la naviliera també compta amb el número '902' de tarificació addicional dedicat "únicament a informació i noves reserves", si bé disposa també d'altres canals d'informació com la pàgina web, la 'app', les taquilles o les agències de viatges.

Cal recordar que Consubal va informar aquest dimecres que un soci va denunciar va haver de realitzar nou trucades a un '902' de tarificació especial per modificar una reserva. L'home va relatar que va estar 70 minuts al telèfon, amb un cost de més de 36 euros, i no va poder parlar amb cap operador que gestionés les reserves ja efectuades.