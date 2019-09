Balears demana al Defensor del Poble que el proper informe sobre centres de menors sigui "més exhaustiu"

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials i Esports, Fina Santiago, ha demanat al Defensor del Poble que el proper informe sobre centres de menors en les comunitats autònomes sigui "més exhaustiu" doncs considera que les dades entre territoris "no són comparables, ja que s'han mantingut criteris diferents".

En resposta a la diputada del PP, Margalida Durán, Santiago ha explicat que en algunes autonomies, per exemple, les agressions al personal de seguretat no s'han comptabilitzat doncs consideren que és una cosa que va en el càrrec o que les fugides solament es computen a partir de les 24 hores, quan "a Balears es compten a partir de les tres hores". Per això, ha dit que "no es pot comparar si la informació estadística no està definida".

Així, ha dit que el 2018, a Espanya, segons les dades del Ministeri, s'han formulat 3.855 denúncies per menors fugats i que, d'aquestes, el 44% són de centres de reforma, unes 1.700. No obstant això, ha dit que "l'autodeclaració de les CCAA a l'informe del Defensor és de 526, entre fugides i no tornades". "Cadascú que tregui les seves conclusions", ha assenyalat.

Per la seva banda, Durán ha assenyalat que "no es poden minimitzar" les xifres perquè "una ja és molt" i que "l'objectiu és la fugida zero".