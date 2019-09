9 de setembre de 2019

Balears espera tempestes i pluges intenses a partir d'aquest dimarts

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Direcció general d'Emergències i Interior (DGEI) ha decretat l'Índex de Gravetat 1 (IG-1) del Pla Especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (Meteobal) davant la previsió de tempestes i pluges intenses en Balears a partir d'aquest dimarts a les 08.00 hores.

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ha aconsellat extremar les precaucions en els desplaçaments per carretera especialment aquest dimecres, dia d'inici del curs escolar.

Aquest departament del Govern ha apuntat que, segons l'Aemet, es poden produir precipitacions acumulades de fins el 50 litres per metre quadrat en una hora i de 100 litres per metre quadrat en 12 hores, a més de ràfegues de vent de 80 quilòmetres per hora, ones de tres metres i calamarsa, i no descarta que puguin formar-se tornats.

Amb aquest pronòstic, la DGEI ha prohibit qualsevol tipus d'activitat de risc en espais naturals, especialment en la Serra de Tramuntana i a Eivissa i ha aconsellat evitar llocs on pugui haver-hi despreniments de branques, murs, tanques publicitàries o cornises, així com allunyar-se de cables, reixes i objectes metàl·lics.

A més, des de la Conselleria, desaconsellen travessar zones inundades i torrents ni a peu ni amb vehicles, no apropar-se a passejos marítims i assegurar l'amarri de les embarcacions.

La DGEI ha reunit aquest dilluns el Grup de Suport Tècnic del Pla Especial amb representants de tots els organismes que intervenen en aquest tipus d'episodis amb la finalitat de coordinar possibles actuacions conjuntes.