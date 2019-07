29 de juliol de 2019

Balears oferirà 219 places de formació sanitària especialitzada l'any vinent

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears oferirà 219 places de formació sanitària especialitzada el 2020, incrementant així un 39,4 per cent les places respecte a les d'aquest any i convertint-se en la comunitat autònoma on més augmenta el nombre de places.

Segons ha informat aquest dilluns la Conselleria de Salut i Consum en una nota de premsa en la qual detalla a més que, d'aquesta borsa, 70 corresponen a l'àrea de medicina familiar i comunitària, que s'incrementen un 70 per cent respecte a les quals hi havia disponibles en la convocatòria d'aquest any. També, per primera vegada, es formarà a un geriatre i un rehabilitador.

Així s'ha acordat aquest dilluns en la Comissió de Recursos Humans del Ministeri de Sanitat, en la qual ha participat el director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho García. Des del Govern han indicat que l'oferta de places per formar a especialistes en la comunitat "creix en resposta a les necessitats anticipades del sistema". "Les Illes són la comunitat autònoma amb un major grau de retenció de professionals en acabar el seu període formatiu", han ressenyat.

Segons han explicat, aquest augment d'oferta ha estat possible després que aquest any s'hagin acreditat sis noves unitats docents a Balears. En total, en l'actualitat, a les Illes existeixen un total de 12 unitats docents, que formen a 566 residents, la majoria a l'Hospital Son Espases i la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

De fet, aquesta unitat docent que ara forma a més de 110 residents i que amb la recent ampliació de places acreditades arribarà a 250, es convertirà en una de les UD de família més gran d'Espanya.

DECRET CONSELL DE GOVERN

Des de la Conselleria han recordat que el Consell de Govern va aprovar al maig el Decret pel qual es regula l'ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l'àmbit de Balears, amb l'objectiu de millorar l'organització i funcionament de la docència, i garantir la qualitat del sistema de formació d'especialistes residents.

Entre altres objectius, la norma professionalitza a les figures docents i reconeix la seva tasca en la formació d'especialistes sanitaris. El Decret també defineix l'obligatorietat d'establir un pla marc de qualitat docent, que permeti avaluar periòdicament als centres i unitats docents.

Segons han declarat, les 219 places que s'oferiran el 2020 suposen l'oferta "més elevada que s'ha fet mai a Balears". Un nombre que s'ha incrementat especialment després de donar un impuls els últims anys a la creació d'unitats docents que permeten formar a professionals sanitaris. El mínim de l'última dècada es va registrar el 2015, quan se'n van oferir 127. Des de llavors, aquesta borsa ha anat incrementant-se: 131 el 2016, 138 el 2017, 152 el 2018 i 157 el 2019.