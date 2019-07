2 de juliol de 2019

Balears registra dos morts per ofegament en espais aquàtics fins a juny

PALMA DE MALLORCA/SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dues persones han mort a Balears per ofegament en espais aquàtics en els primers sis mesos de l'any, segons l'Informe Nacional d'Ofegaments, encara que durant el mes de juny no s'ha registrat en l'arxipèlag balear cap víctima mortal per aquesta causa.

A nivell nacional, 47 persones han mort per ofegament en espais aquàtics el juny de 2019, la qual cosa converteix aquest mes en el qual més morts per aquesta causa ha registrat ara com ara aquest any. En els primers sis mesos la xifra s'eleva fins als 135, per sobre dels 126 comptabilitzats en el mateix període de l'any anterior.

Per comunitats autònomes, Andalusia encapçala al costat de Canàries el registre de defuncions en els sis primers mesos de 2019, amb 18 morts, seguida de Galícia, amb 17 --quatre al juny--, i Catalunya, amb 13 --cinc al juny--. Comunitat Valenciana comptabilitza 12 morts --set al juny--, Castella León deu --set al juny--, País Basc nou --quatre al juny-- i Aragó vuit --dues al juny--.

Per darrere se situen Astúries i Múrcia, amb sis morts fins a juny; La Rioja i Extremadura, amb cinc; Balears amb dos i Comunitat de Madrid amb una. No comptabilitzen morts per ofegament en espais aquàtics en el que va d'any Castella-la Manxa, Navarra i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

El perfil de la persona ofegada al juny va ser el d'un home (77%) i de nacionalitat espanyola (74%), que es va ofegar en una platja (40%), amb 45 o més anys (66%), entre les 16.00 i les 18.00 hores (27,7%) i en un espai sense vigilància (81%).