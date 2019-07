2 de juliol de 2019

Balears rep 3,4 milions de turistes estrangers fins a maig amb 3.623 milions de despesa

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears ha rebut un total de 3.474.876 turistes estrangers en els cinc primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un augment del 4,8% pel que fa al mateix període de l'any anterior, mentre que la despesa dels turistes estrangers disminueix un 2 per cent en el cinquè mes de l'any, amb 3.263 milions d'euros.

Així es desprèn de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) i l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquesta xifra, Balears se situa com a segona comunitat de destinació principal per nombre de turistes, per darrere de Catalunya. El Regne Unit va ser el principal mercat emissor de turistes cap a Balears en el mes de maig, amb un 31,7% del total de turistes, i el segon va ser Alemanya amb un 31,2%.

Solament al maig, Balears ha rebut 1.701.173 turistes, un 0,4% menys que en el mateix mes de l'any anterior. La despesa total en el cinquè mes de l'any es xifra en 1.611 milions d'euros, la qual cosa suposa una baixada del 2,11 per cent en relació amb el mateix mes de l'any anterior.

A nivell nacional, Espanya va rebre 29,3 milions de turistes internacionals en els cinc primers mesos de l'any, un 2,7% més que en el mateix període de 2018, mentre que, fins a maig, la despesa dels turistes internacionals en els seus viatges a Espanya va aconseguir els 30.684 milions d'euros, amb un increment del 3,8% respecte al mateix període de 2018.