13 de agost de 2019

Balears té solament un 1,3% de l'oferta nacional a titulats de Formació Professional, segons un estudi

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Balears abasta solament un 1,32 per cent de les ofertes de treball a titulat de Formació Professional (FP), disminuint un 0,32 per cent en relació amb l'any passat, segons Adecco Group Institute.

Segons ha informat Adecco en una nota, les Illes han perdut el seu lloc anterior i s'han situat per darrere de Cantàbria, comunitat a la qual li treia un 0,04 per cent en l'exercici anterior i que aquest any la supera en 0,16 punts.

La llista està encapçalada per Catalunya, Madrid i País Basc, que condensen més del 60 per cent de les ofertes dirigides a titulats en FP. Catalunya es posiciona com l'autonomia que més candidats amb estudis de FP requereix (25,3 per cent) i supera a Madrid, que compta amb el 22,6 per cent de l'oferta. El País Basc conserva la tercera posició i manté la seva aportació (14,02 per cent) amb xifres similars a les de l'exercici anterior (13,9 per cent).

Dins de la formació professional, els cicles formatius de grau mitjà són demandats en el 17,82 per cent de les ofertes, mentre que els cicles de grau superior aconsegueixen el 24,44 per cent.

De l'estudi que han elaborat es desprèn que més del 42 per cent de les ofertes de treball a Espanya requereixen comptar amb un títol de FP. Segons l'informe, per primera vegada, la formació professional supera a la universitària en aconseguir el 42,26 per cent de les ofertes de feina.

Les àrees que més ofertes de treball han rebut són Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica, Fabricació mecànica, Informàtica i Instal·lació i Manteniment. Segons l'informe, aquestes cinc especialitats professionals es reparteixen el 36 per cent de les ofertes que cerquen candidats amb FP.