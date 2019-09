23 de setembre de 2019

Bauzá diu que arribaran "al fons de la qüestió" sobre la fallida de Thomas Cook per protegir els drets dels turistes

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Ciudadanos (Cs) José Ramón Bauzá ha assegurat aquest dilluns que la seva formació arribarà "al fons de l'assumpte" sobre la fallida de Thomas Cook amb l'objectiu de "protegir els drets dels turistes".

L'expresident del Govern balear ha explicat en un comunicat que ha registrat una pregunta en la Comissió Europea sobre el cessament immediat de l'activitat de Thomas Cook. A més, ha considerat "inacceptable" que "una companyia encara europea pugui prendre la decisió absolutament unilateral de cessar la seva activitat amb efectes immediats".

Bauzá, qui és portaveu de Transport i Turisme del grup europeu liberal, ha mostrat la seva preocupació per les possibles pèrdues de llocs de treball a Espanya, i ha lamentat que aquesta fallida perjudiqui principalment Canàries i Balears, "ja que entre els dos arxipèlags sumen més de 850.000 places programades entre maig i desembre de 2019".

En aquest sentit, ha subratllat que treballarà per "vetllar pels interessos del sector, ja que la decisió de l'empresa té un gran impacte en la infraestructura turística, especialment a Canàries i Balears", ha declarat.

En concret, les preguntes registrades per Bauzá són orientades a conèixer quin tipus de mesures pensa prendre la Comissió Europea per compensar als afectats i quines accions es duran a terme per evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir.