24 de agost de 2019

Benalal (Cs) demana explicacions sobre les actuacions del Govern per pal·liar la falta de pluges a Balears

Cs insta el Govern al fet que informi sobre la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec

PALMA DE MALLORCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Parlamentari Ciutadans (Cs) i responsable de la Comissió d'Agricultura en el Parlament balear, Maxo Benanal, ha instat la Conselleria de Medi ambient i Territori a donar a conèixer les actuacions que està duent a terme davant "la situació excepcional de sequera que s'està vivint" a les illes.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Cs insta el Govern al fet que informi sobre la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec als agricultors de l'illa.

A més, demanen que el Govern aclareixi "per quina raó la 'Taula de la Sequera' no està funcionant" i "què s'està fent per accelerar el termini de resolució de les ajudes demanades al marge de la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat", ha subratllat Benalal.

El diputat ha lamentat que "la distribució anormal de les pluges que ha impedit l'adequat desenvolupament dels cultius herbacis destinats a alimentar al bestiar oví, caprí, boví i porcí ha col·locat els pagesos de les illes en una greu situació que posa en joc la pròpia supervivència de les explotacions".

Si bé el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) va obrir, el passat 7 de juny, el termini de sol·licituds per a la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat per pal·liar els efectes de la sequera agrícola, Benalal manifesta que han passat "fins a dos anys" entre termini d'estudi de les sol·licituds i el termini d'obtenció de les resolucions.

Cs ha emès aquest comunicat després d'haver-se reunit amb el secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, que ha denunciat aquesta situació davant el partit.

Així mateix, el diputat ha assenyalat que "el col·lectiu ha fet saber que encara que ja han fet arribar a l'organisme les sol·licituds corresponents, aquest aliment no se'ls podrà fer arribar fins a setembre ja que la seva compra estaria en fase de licitació".

En aquest sentit, el diputat eivissenc ha instat el Govern al fet que comuniqui el nombre exacte, per municipi i explotació, de les ajudes demanades per en el marc de la campanya extraordinària de subministrament d'alfals sec deshidratat incloent quantitats i modalitat d'aquestes ajudes, així com la situació exacta del procés d'aquestes ajudes per municipi i explotació incloent la data de realització.