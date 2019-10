19 de octubre de 2019

Un de cada cinc casos d'infecció per VIH no està diagnosticat

PALMA DE MALLORCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un de cada cinc casos d'infecció per VIH no està diagnosticat, segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat amb motiu del Dia Internacional de la Prova del VIH, que se celebra aquest diumenge, 20 d'octubre.

A Espanya, en l'actualitat, existeixen entre 140.000 i 145.000 persones amb la infecció pel virus. A Balears, des del 2003, s'han diagnosticat 2.484 nous casos.

A més, la meitat de les persones infectades pel VIH són diagnosticades amb retard, quan la infecció ja està en fases avançades i això impedeix que puguin rebre un tractament precoç.

En conseqüència, la detecció, al més aviat possible, és fonamental.

Segons els responsables de la Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat, la prova permet conèixer si una persona està infectada pel virus, possibilita que es beneficiï com més aviat millor del tractament, gaudi d'una bona qualitat de vida i pugui prendre mesures per no transmetre la infecció.

Atès que totes les persones són susceptibles de ser infectades pel VIH i el diagnòstic tardà empitjora la resposta al tractament, cal fer-se la prova si s'han tingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i/o oral) sense preservatiu; la persona s'injecta drogues i comparteix el material per injectar-se (xeringues, agulles, culleres, filtres, etc.) o si s'ha sofert alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis.

També es recomana realitzar-se la prova a les parelles estables que vulguin deixar d'utilitzar el preservatiu i a les dones que desitgin quedar-se embarassades.

La prova del VIH pot fer-se al centre de salut de referència o en un laboratori privat.

ON PUC REALITZAR LA PROVA?

També existeix la 'prova ràpida' per detectar la infecció. Aquesta prova es realitza mitjançant una petita burxada en un dit. Permet conèixer els resultats en 20 minuts i, en cas de ser positiva, és necessari fer-se una prova convencional.

Amb l'objecte de facilitar a la població l'accés a la prova, la Direcció general de Salut Pública i Participació impulsa i recolza els programes de realització de proves ràpides de detecció del VIH en entorns no clínics.

Les proves ràpides poden realitzar-se de forma gratuïta, confidencial i sense presentar cap tipus de documentació en l'Associació de Lluita Antisida de Balears (ALAS), i al Centre de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual (Caits), així com en l'Ambulatori del Carme de Mallorca o a l'Hospital Can Misses d'Eivissa.

La prova també es realitza, de forma anònima, confidencial i sense presentar cap tipus de documentació, amb un cost de cinc euros, en les farmàcies Vicens Caldentey, Besalduch-Besalduch, Gisbert-Planas-Planas, Frau-Frau, Alcover Casasnovas i Sureda-Pedrals de Mallorca.

A Menorca, les farmàcies on es realitza aquesta prova és la Grandio García, mentre que a Eivissa, és la farmàcia Josefa Torres-Torres.

Es pot consultar més informació en http://vihsida.caib.es.