13 de octubre de 2019

El cadàver d'un home apareix surant i amb un cop en el cap prop de la platja de Portopetro, a Santanyí

PALMA DE MALLORCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cadàver d'un home ha aparegut aquest diumenge al matí surant i amb un cop en el cap prop de la platja de Portopetro, en el municipi de Santanyí.

Segons fonts la Guàrdia Civil, la policia judicial s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les causes de la mort de l'home aparegut.

Es contempla la possibilitat que podria tractar-se d'un accident, per la qual cosa no hi ha sospites de terceres persones implicades en el succés.