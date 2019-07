18 de juliol de 2019

Camiña (Cs) diu que l'estructura del Consell "respon més un repartiment de poder que a les necessitats" ciutadanes

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha criticat la nova estructura que ha quedat aprovada en el Ple celebrat aquest dijous per la institució insular, dient que "respon més un repartiment de quotes de poder que a les necessitats reals dels ciutadans".

Segons ha informat el partit en un comunicat, aquestes necessitats, segons ella, "passen per una administració eficient, sense burocràcia innecessària i sense balafiaments".

En aquest sentit, ha indicat que "s'han creat direccions insulars buides de contingut o que podrien agrupar-se en una sola, amb l'únic objectiu de donar sortida a algunes persones que formaven part de l'anterior Consell però que no van sortir triades en les urnes el passat 26 de maig", un fet que desperta a Cs Balears "seriosos dubtes sobre el criteri de selecció utilitzat".

Així mateix, ha subratllat el fet que l'antic departament de Territori i Infraestructures hagi quedat dividit en Territori d'una banda i Mobilitat i Infraestructures. Davant d'aquest fet, ha dit que "suposa en la pràctica una esmena a la totalitat de la gestió realitzada d'aquestes àrees per l'anterior equip de govern".

"No s'entén a més que hi hagi una Direcció Insular de Mobilitat quan encara no s'han rebut aquestes competències per part del Govern, o que el nou Departament de Presidència estigui inflat de direccions insulars", ha conclòs Camiña.