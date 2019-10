1 de octubre de 2019

Campos diu que els arguments de Magdalena Contestí "no se sostenen"

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha acusat aquest dimarts a la fins ara diputada de Vox Magdalena Contestí que els seus arguments "no se sostenen", després que aquesta abandonés la militància de Vox i anunciés que no es presentarà en cap llista del partit de cara a les properes eleccions del 10 de novembre.

Preguntat per si atribueix l'actuació de Contestí al ressentiment, Campos ha dit que "sens dubte, no hi ha més" i ha instat els periodistes "a mirar les seves xarxes socials". "Sembla que ha estat una transformació exprés", ha dit Campos, que ha qualificat els comentaris de Contestí com un fet "trist".

El líder de Vox ha avançat que la llista de Balears per concórrer a les generals se sabrà aquest divendres. "La candidatura serà del grat de molts ciutadans", ha comentat Campos.

"Magdalena porta desvinculada de Balears fa aproximadament un mes. Veient els resultats queda clar que no hem tingut molt bon ull", ha expressat el diputat de Vox preguntat per la valoració que fan des del partit sobre l'elecció de Magdalena per a les passades eleccions.

Campos ha dit que les actuacions de Contestí "no danyen al partit". "Vox és el partit més democràtic i constitucional de l'arc parlamentari", ha conclòs Campos, ja que la seva formació "defensa la Constitució" i està allunyada de "qualsevol extremisme".