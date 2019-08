Carrers i carreteres tallades per la Marxa d'Es Güell a Lluc a peu

PALMA DE MALLORCA, 3 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca han informat que diferents carrers i carreteres de l'illa sofriran restriccions la nit d'aquest dissabte 3 al diumenge 4 d'agost amb motiu de la Marxa des Güell a Lluc a Peu. Entre altres accessos viaris, els talls afectaran l'antiga carretera d'Inca o al carrer Aragó de Palma.

D'aquesta manera, a partir de les 19.00 hores i fins a les 00.30 hores, el carrer Aragó de Palma estarà tallada a l'altura del carrer Nicolau de Pacs i a la de Reis Catòlics. El carrer José Darder Metge estarà tallada a l'altura de la plaça Miquel Dols, encara que es permetrà accés als veïns.

Més tard, a partir de les 22.45 hores i fins a les 00.30 hores es tancarà l'accés al carrer Aragó des de Via de Cintura i es procedirà al tancament del carrer Reis Catòlics des de la plaça Miquel Dols.

TALLS EN L'ANTIGA CARRETERA D'INCA (Ma-13A)

Des del Consell han informat que gran part dels talls afectaran la carretera Ma-13A, via per on transcorrerà la marxa. Així, des de les 22.30 hores del dissabte 3 fins a les 02.00 de la matinada del diumenge 4, la Ma-13A estarà tancada al trànsit des del quilòmetre 5,50, a l'altura des de Pont d'Inca, fins al quilòmetre 10,40, a l'enllaç amb la Ma-13.

Des d'aquest mateix punt fins al quilòmetre 24,75, a l'altura de la sortida de Lloseta, la Ma-13A estarà tallada de les 00.30 fins a les 5.00 del diumenge. En la mateixa carretera, no es podrà circular des de la sortida de Lloseta fins a Inca des de la 01.00 fins a les 5.00 hores.

CARRETERA DE LLOSETA

La carretera Ma-2111, que va cap a Lloseta, estarà tancada des de les 01.00 hores fins a les 05.00 hores, des de l'inici, en la intersecció amb la Ma-13A, fins al mateix poble de Lloseta.

Durant el mateix horari, la Ma-2113 romandrà tallada al trànsit des de Lloseta fins al quilòmetre 2,92, en l'encreuament amb la Ma-2112. També durant el mateix període de temps no es podrà circular per la Ma-2114 des de l'encreuament amb la Ma-2112 fins a Selva.

Des de les 4.00 de la matinada fins a les 9.00 del matí, la Ma-2130 estarà tancada des de Selva fins al Coll de sa Batalla, en el quilòmetre 14,99.

ROTONDA DEL CENTRE COMERCIAL DE MARRATXÍ

La rotonda de la Ma-2040, situada l'entrada del centre comercial de Marratxí, estarà tallada al trànsit des de les 00.00 hores fins a les 3.00 hores. També es tancaran diverses sortides d'autopistes i de vies ràpides. La sortida cap al carrer d'Aragó de la Ma-20 estarà tancada des de les 21.00 del dissabte fins a les 00.30 del diumenge.

L'accés cap al Pont d'Inca (Ma-13A) des del Ma-30 no serà operatiu des de les 23.00 fins a les 2.00. Durant el mateix període de temps, no es podrà utilitzar la sortida número 8 (Bunyola / Centre comercial) del Ma-13.