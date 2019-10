22 de octubre de 2019

Castro defensa que IB3 està "en un bon moment" i va registrar al setembre "la millor quota de pantalla des de 2016"

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha defensat aquest dimarts que IB3 està "en un bon moment" i ha destacat que al setembre va registrar "la millor quota de pantalla des de 2016" amb 600.000 espectadors, la qual cosa representa "la major pujada de les televisions autonòmiques".

Així ho ha manifestat durant el ple del Parlament, en resposta al diputat 'popular' Toni Fuster, qui li ha preguntat per les "baixes audiències" de l'Ens públic i la importància d'aquestes per als ingressos de publicitat.

Sobre això, Castro ha matisat que comptabilitzar les audiències "té limitacions" a causa de la quantitat d'audímetres, si bé ha afegit que la quota de pantalla "ha anat millorat". De fet, al març es va registrar un 2,4 per cent, enfront del 4,7 per cent de setembre.

Així mateix, ha realçat que la gestió està realitzada per professionals i ha dit que el treball "està sent reconegut" com, per exemple, en un festival de cinema internacional que va guardonar una obra de l'Ens.

Castro, a Rodríguez: "ENTENC QUE PER A VOSTÈ REBUTJAR UN RÈGIM ANTIDEMOCRÀTIC ÉS UN PROBLEMA, PER A la RESTA NO"

D'altra banda, Castro ha defensat aquest dimarts la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de Balears que va aprovar el Parlament en la passada legislatura que "condemna per primera vegada la dictadura franquista i qualsevol règim totalitari i antidemocràtic", en resposta a la pregunta del diputat de Vox Sergio Rodríguez sobre l'adequació d'aquesta a la declaració política del Parlament Europeu sobre els totalitarismes.

Així mateix, Castro ha recordat que la Llei va ser aprovada per unanimitat pel Parlament per "restablir la memòria de les víctimes". "Entenc que per a vostè rebutjar un règim antidemocràtic és un problema, però per a la resta dels demòcrates, no", ha criticat la consellera.

En aquest sentit, Rodríguez ha considerat que, de vegades, "l'unanimitat és la pau dels cementiris, quan es deixen imposar criteris" i ha criticat que la consellera "no hagi contestat" a la seva pregunta sobre l'adequació.