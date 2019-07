25 de juliol de 2019

CCOO considera "positives" les xifres de l'atur però recorda "l'explotació pura i dura" de certs col·lectius

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerat "positives" les xifres de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous "en fer referència al segon trimestre de l'any que és quan s'inicia amb força la temporada turística a Balears i augmenta la demanda de mà d'obra i, per tant, disminueix la taxa d'atur i augmenta l'ocupació".

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, en comparació de mateix període de 2018, el nombre de persones parades ha augmentat un 10,1 per cent, mentre que la variació trimestral, amb 26.300 aturats menys, ha estat del -24,77 per cent.

No obstant això, des del CCOO han recordat "l'explotació pura i dura" que estan sofrint certs col·lectius com, per exemple, les cambreres de pis o els treballadors de la neteja. "No podem permetre que aquests col·lectius realitzin jornades 'maratonianes' i amb càrregues de treball abusives per guanyar salaris de misèria", han criticat.

El sindicat ha alertat que "el model econòmic de Balears, basat en el turisme de sol i platja, està saturat, no pot contractar més treballadors perquè més contractació porta a precarietat, mentre que millor contractació afavoreix la cohesió social".

En aquest sentit, Govern, patronals i sindicats "han de treballar" per trobar nous nínxols que puguin crear ocupació, "al mateix temps que cuidin el medi ambient i siguin sostenibles".

Per això, CCOO ha instat la inspecció de treball "a continuar amb la lluita contra la precarietat laboral" i a la patronal a "reprendre la negociació col·lectiva per signar convenis sectorials que permetin revertir la situació crítica en la qual encara es troben molts treballadors".