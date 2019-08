2 de agost de 2019

CCOO creu que el model econòmic de Balears mostra "símptomes de saturació"

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Balears ha considerat aquest divendres que el model econòmic de Balears mostra "símptomes de saturació", davant la pujada del 0,7 per cent de l'atur (262 persones més), respecte al mateix període el 2018, i que arriba a les 37.505 persones en situació d'atur, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació, Migracions i Seguretat Social.

En un comunicat, el sindicat ha opinat que Balears "no pot acollir més turistes en curts períodes de temps i, per tant, no es poden generar més llocs de treball relacionats amb el sector".

A més, ha lamentat que, dels 59.700 contractes registrats al juliol, el 85 per cent siguin temporals, i únicament el 15 per cent siguin indefinits.

Segons CCOO, és "urgent iniciar un diàleg amb el Govern i les patronals per donar una altra orientació al model productiu de Balears". Així mateix, veu "imprescindible" la formació contínua dels treballadors perquè es puguin adaptar a les transformacions del model econòmic, i als canvis tecnològics i de la indústria 4.0.

Finalment, el sindicat ha posat l'accent en els joves que encara no han accedit al mercat laboral i que "necessiten oportunitats per aconseguir-ho a través d'una formació actualitzada i de qualitat".