10 de juliol de 2019

CCOO critica que l'empresa de seguretat Ombuds hagi deixat de pagar la nòmina als seus treballadors

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticat que l'empresa de seguretat Ombuds SA, que presta els seus serveis al centre territorial de RTVE a Balears, ha deixat d'abonar les seves nòmines del mes de juny als seus treballadors.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, la plantilla en aquest centre la composen un total de 5 treballadors, i s'ha interposat la corresponent demanda a Inspecció de Treball.

L'empresa és d'àmbit estatal i està composta per uns 7.500 treballadors que es troben en la mateixa situació. Com han informat des de CCOO, l'empresa no dóna data de solució ja que són problemes de liquiditat i finançament bancari.

El sindicat ha explicat que com a primera mesura, i fins que se solucionin els problemes, aquests treballadors "realitzaran, únicament, les hores estrictament que marca el conveni, sense realitzar cap hora extra el que possiblement porti a haver de quedar-se el servei descobert".

Així mateix, han afegit que es que es preveuen mobilitzacions a la seu de RTVE a Balears i una vaga indefinida.