3 de juliol de 2019

CCOO organitza una jornada sobre malalties professionals aquest dijous a Palma

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comissions Obreres (CCOO) Balears organitza aquest dijous una jornada tècnica per informar i sensibilitzar sobre la malalties professionals, que tindrà lloc a la seva seu de Palma.

Segons han informat, al llarg de les diverses ponències, es debatrà sobre la "infradeclaració" de les malalties professionals a les Illes, s'analitzessin les estadístiques dels diferents organismes públics, així com els procediments de sospita, diagnòstic i declaració de les malalties professionals, destacant la seva implantació a Balears.

Entre els ponents, assistirà el director provincial de l'INSS, Florencio Ingelmo, el doctor Rafael Palmer de l'Ibasal i Xavier Simonet, de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball.

Des de CCOO consideren "indispensable" donar a conèixer els motius pels quals "no es registren i notifiquen més malalties professionals". Així, consideren que "el seu adequat registre és imprescindible" per "dissenyar" les estratègies preventives i assistencials necessàries per "minimitzar" els danys.

L'objectiu amb la realització d'aquesta jornada és facilitar la informació i sensibilització, i donar a conèixer les eines necessàries perquè els delegats de prevenció, així com al conjunt de la població treballadora, puguin identificar i iniciar correctament els procediments de sospita, diagnòstic, valoració i declaració de les malalties professionals.