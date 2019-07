13 de juliol de 2019

Un centenar d'agents immobiliaris assisteixen a un curs de comunicació no verbal dirigit les vendes

Agents immobiliaris en una formació sobre comunicació no verbal dirigida a ventes.

L'Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) ha organitzat un curs de comunicació no verbal dirigit a les vendes impartit per la formadora Sonia El'Hakim López al que han assistit un centenar d'agents i experts immobiliaris, segons ha informat ABSI.

La formació, duta a terme aquest divendres a la seu de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), s'ha desenvolupat en tres blocs: desxifrar la personalitat, desxifrar l'actitud i emocions i analitzar la primera impressió dels clients.

Segons recull ABSI, El Hakim ha incidit que la compra d'un immoble no es basa en "impulsos" sinó que és una acció "molt reflexionada i complexa", quelcom que requereix d'habilitats de comunicació tant verbal com no verbal.