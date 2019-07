24 de juliol de 2019

El CGPJ convoca el proper 26 de novembre eleccions a les Sales de Govern del Suprem, Audiència Nacional i els TSJ

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocat el pròxim 26 de novembre als més de 5.000 jutges que componen la plantilla de la carrera judicial per triar els seus representants a les Sales de Govern del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional i dels 17 Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes. En el cas del TSJ de Balears, s'escolliran quatre magistrats i els seus substituts.

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha convocat les eleccions per renovar els membres electes de les Sales de Govern dels diferents òrgans judicials. La Llei Orgànica del Poder Judicial fixa la durada dels mandats en cinc anys, els quals venceran el pròxim 12 de desembre.

Segons ha informat el CGPJ en un comunicat, la Comissió Permanent considera oportú que el procés electoral es realitzi d'una manera "conjunta i única" per a totes les Sales de Govern. Explica que d'aquesta manera es fomenta la participació dels jutges anomenats a votar i facilita el procés electoral tant a l'òrgan de govern dels jutges com a les juntes electorals i a les associacions professionals.

La Comissió Permanent ha adoptat tres acords. El primer és el relatiu a la convocatòria d'eleccions per designar a cinc magistrats titulars i a cinc substituts per a la Sala de Govern del Tribunal Suprem; mentre que el segon crida a triar els tres magistrats titulars i el mateix nombre de substituts que conformaran la Sala de Govern de l'Audiència Nacional.

El tercer acord convoca eleccions a les Sales de Govern dels 17 Tribunals Superiors de Justícia, detallant el nombre de titulars i substituts en cadascun d'ells. Així, es triaran 15 magistrats titulars i 15 substituts en el TSJ d'Andalusia; 14 titulars i 14 substituts a Castella i Lleó; vuit a Castella-la Manxa; set a Canàries, Catalunya i Galícia; sis a Aragó, Comunitat Valenciana i País Basc; cinc a Extremadura; i quatre a Astúries, Balears, Cantàbria, Madrid, Múrcia, Navarra i La Rioja.

RENOVACIÓ DE TOTS ELS MEMBRES DE LES SALES DE GOVERN

Tal com disposen la Llei Orgànica del Poder Judicial i el Reglament 1/2000 dels òrgans de Govern dels Tribunals, la renovació afectarà a tots els membres electes de les Sales de Govern, inclosos aquells que s'hagin incorporat a les mateixes amb posterioritat a la seva constitució, com a conseqüència de les renovacions parcials dutes a terme per cobrir llocs vacants.

La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat en els primers dies de setembre. La LOPJ estableix també que les eleccions hauran de convocar-se "amb dos mesos d'antelació a la terminació del mandat dels anteriors membres electius". Així mateix, el Reglament 1/2000 assenyala que la data de la votació haurà d'estar compresa "entre el trentè segon i el trentè setè dia posteriors a la convocatòria".