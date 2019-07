22 de juliol de 2019

Consulta aquí les pel·lícules i horaris del Cinema a la Fresca 2019 de Palma

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 32ª edició del 'Cinema a la fresca' de Palma començarà aquest dissabte en el Parc de la Mar, amb la projecció de 'Coco', i inclourà l'emissió d'un total de 26 pel·lícules.

Així ho han presentat aquest dilluns en roda de premsa el tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i el director general de Música i Arts Escèniques, Miquel Àngel Contreras, que han destacat que un dels objectius de l'Ajuntament de Palma és "descentralitzar l'oferta cultural" i fer-la arribar als barris i pobles de la ciutat.

Per això, han anunciat que aquest estiu serà l'última edició del 'Cinema a la fresca' que tingui lloc en el Parc de la Mar ja que, en properes edicions, se celebrarà també a "barris vulnerables" de Palma com Son Gotleu, La Soledat, Camp Redó, Verge de Lluc i Son Roca.

A més, també s'instal·laran a la zona periurbana de la ciutat com el Pla de Sant Jordi, l'Arenal, Son Ferriol, Son Sardina i Gènova. Des del Consistori han recalcat que el gruix de les pel·lícules se seguiran emetent en el Parc de la Mar però també es projectaran unes altres en la resta de la ciutat.

"Nosaltres entenem que la cultura és un element imprescindible d'inclusió i és per aquest motiu que el proper any hi haurà projeccions no solament en el Parc de la Mar", ha assegurat Noguera.

En l'edició d'enguany, la número 32, es projectaran un total de 26 pel·lícules, de les quals deu han estat escollides pels ciutadans a través d'una plataforma digital. En total, es projectaran quatre pel·lícules per setmana, dividides en quatre grups: familiar, èxits de temporada, terror i de temàtica social. A més, sis pel·lícules del cicle seran català i altres sis en versió original.

Així mateix, des de l'Ajuntament volen rendir un homenatge a la cantant i actriu Doris Day, qui va morir el passat 13 de maig, emetent la pel·lícula 'No m'enviis flors'('Send Me No Flowers').