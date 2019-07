19 de juliol de 2019

Cladera i Fila es comprometen a treballar per millorar els accessos a Palma i combatre el problema de l'habitatge

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i l'alcalde de Palma, José Hila, han mantingut aquest divendres una reunió en la qual han apostat per treballar conjuntament per millorar els accessos a Palma i combatre el problema de l'accés a l'habitatge.

Així s'han expressat en declaracions als mitjans després de la trobada, el primer des que van prendre possessió dels seus càrrecs.

En declaracions als mitjans, Cladera ha indicat que aposten per millorar els accessos a la ciutat i generar aparcaments dissuasius. En particular, Hila ha detallat que volen identificar solars que puguin convertir-se en aparcaments dissuasius per donar alternativa al vehicle privat, de manera que els usuaris es moguin en transport públic fins al centre de la ciutat i els barris.

En matèria d'habitatge, un altre dels temes de la reunió, Cladera ha recordat que està previst cedir per part del Consell els solars de Ca Domenge perquè es pugui fer habitatge públic. A més, Hila ha indicat que amb el Govern també estan col·laborant per "trobar espais a la ciutat".

Una altra qüestió tractada en la reunió ha estat la Llei de Capitalitat. Cladera ha recalcat la contribució del Consell en la passada legislatura i ha afirmat el seu compromís de seguir ajudant el finançament de l'Ajuntament per poder "millorar la vida dels ciutadans de Palma".

L'atenció a les persones majors, mitjançant els programes que desenvolupa l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials o el treball conjunt en polítiques d'igualtat a Palma, competència de la institució insular, són uns altres dels àmbits de treball que de manera conjunta i coordinada s'han marcat en l'agenda la presidenta del Consell i l'alcalde de Palma.