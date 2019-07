6 de juliol de 2019

Cladera pren possessió del seu càrrec en el Consell de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca en les passades eleccions, Catalina Cladera, ha pres possessió del càrrec de presidenta en una cerimònia a la seu de la institució insular, amb 17 vots a favor (PSIB-PSOE, MÉS i Unides Podem), 13 en contra (PP Vox i Ciudadanos) i tres abstencions (El PI).

Es tracta de la quarta dona que presidirà la institució des de la seva constitució. La Mesa d'edat ha proposat com candidata a Catalina Cladera, del PSIB, en ser la que ha aconseguit més suports. Bel Busquets (MÉS) i Aurora Ribot (Podem) seran les vicepresidentes primera i segona, fruit dels acords entre partits.

L'acte, al que també han assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol, i la majoria dels diputats i consellers del Govern, ha començat amb la constitució de la Mesa d'edat, formada pels consellers electes de major i menor edat, i el funcionari de major rang de la institució.

Posteriorment, s'ha nomenat als 33 consellers electes, que s'han apropat per prestar promesa o jurament com dicta el protocol.

Com ja havien fet els candidats de MÉS en els actes constitutius d'altres institucions, han afegit "per imperatiu legal, amb valors republicans, amb fidelitat a Mallorca i sense renunciar al dret a decidir dels pobles", entre altres fórmules, abans de dir "sí, prometo". Per la seva banda, Iván Sevillano, de Podem, ha destacat els valors feministes i mitjà ambientals en prometre el seu càrrec.

Finalitzat aquest apartat, Cladera ha estat designada candidata

a la presidència després d'acreditar els suports necessaris, i ha realitzat el seu discurs de presentació de programa.

CLADERA CENSURA L''URBANISME' A la CARTA

En ell, ha censurat l'"urbanisme a la carta" dut a terme en anteriors mandats i portat als tribunals. Per això, ha dit, el treball de l'Agència de Defensa del Territori "seguirà sent clavi com a òrgan de disciplina urbanística".

La candidata ha destacat la voluntat de "consens" de la seva formació, amb vessant feminista i amb la voluntat de "no crear més infraestructures vials", encara que sí ho faran en infraestructures ferroviàries.

"cal afrontar la millora dels accessos a Palma. Assumim el compromís d'executar obres de l'Tram 1 de la via connectora, i descartem dur a terme el Tram 5", ha explicat Cladera.

En el seu discurs, en el qual ha esmentat a escriptors com Baltasar Porcel, també ha parlat del compromís amb la cultura de la institució, amb l'habitatge, amb el turisme, amb la integració dels immigrants sense referents familiars i als valors LGTBI.

Immediatament després s'ha procedit a la votació, on Cladera ha aconseguit el suport de MÉS i Unides Podem, els vots en contra de PP i Vox, i l'abstenció del PI.

Després del jurament del càrrec, i d'haver intervingut els representants de les llistes electorals, s'ha procedit a l'entrega de la vara de comandament per part de l'anterior president del Consell, Miquel Ensenyat.

Després de l'entrega de medalles i distintius, s'ha pronunciat el discurs institucional de la presidència, amb el qual ha conclòs l'acte, al que ha acompanyat la interpretació de la Balanguera, l'himne de l'illa de Mallorca.