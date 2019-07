23 de juliol de 2019

Col·lectius antimonàrquics anuncien concentracions a Mallorca en contra de la presència de la Família Reial

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representants de plataforma 'Arruix Borbons' s'han concentrat aquest dimarts davant del Palau de Marivent de Palma per mostrar el seu rebuig a la monarquia i a la presència de la Família Reial a Mallorca a l'estiu.

Durant l'acte, han anunciat dues mobilitzacions, una per al dia de la recepció real que els Reis acostumen a realitzar a la societat balear en el Palau de l'Almudaina, i una altra el dia 1 d'agost, quan el col·lectiu de 'Cantaires per la llibertat' es desplaçarà fins als voltants de Marivent per interpretar les seves lletres reivindicatives a favor de la llibertat dels polítics presos de Catalunya.

Un dels portaveus de la plataforma, Manel Domènech, ha recordat que des d'Arruix Borbons "denuncien" la postura del Rei Felipe VI després del seu discurs el 3 d'octubre quan "va perdre el seu paper d'àrbitre" i "va menysprear als 2,3 milions de catalans" que van participar en el referèndum de l'1 d'octubre, ha opinat.

D'altra banda, Domènech ha reiterat la "necessitat" que el Palau de Marivent recuperi la seva condició de museu públic. Segons ha recordat, després de la mort del Juan de Saridakis, "qui va encarregar la construcció del Palau i qui ho va deixar després de la seva mort al poble de Balears", Marivent va funcionar durant uns anys com un espai obert al públic, fins a convertir-se en una residència de la Casa Reial.

A més, ha criticat que, mentre que en altres democràcies europees algunes de les residències reals es converteixen en museus, "aquí ens permetem el luxe de tancar els museus i col·locar els reis".

A més, Pep Juárez, un altre dels portaveus d''Arruix Borbons', ha afirmat que la plataforma rebutja la monarquia per considerar-la "un règim antidemocràtic" i "un producte del franquisme".

En aquest sentit, Juárez ha demanat a la societat mallorquina i "especialment als representants de les institucions" que rebutgin la invitació al tradicional "besa-mans", que s'acostuma a celebrar cada estiu a l'Almudaina, en considerar-ho "un acte vergonyós" i "de submissió d'una societat democràtica davant un Rei que té una legitimitat més que dubtosa".

La plataforma 'Arruix Borbons' està formada per les associacions Arran, Esquerra Republicana de Catalunya, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Crida per Palma, Memòria de Mallorca, CUP Palma, Sindicat d'estudiants dels Països Catalans i anticapitalistes.