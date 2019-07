23 de juliol de 2019

Col·lectius antimonàrquics anuncien futures concentracions a Mallorca en contra de la presència de la Família Real

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representants de la plataforma 'Arruix Borbons' s'han concentrat aquest dimarts davant del Palau de Marivent de Palma per mostrar el seu rebuig a la monarquia i a la presència de la Família Real a Mallorca a l'estiu.

Durant l'acte, han anunciat dues mobilitzacions, una per al dia de la recepció real que els Reis acostumen a realitzar a la societat balear en el Palau de l'Almudaina, i una altra el dia 1 d'agost, quan el col·lectiu de 'Cantaires per la llibertat' es desplaçarà fins als voltants de Marivent per interpretar les seves lletres reivindicatives a favor de la llibertat dels polítics presos de Catalunya.

Formen part d'aquesta plataforma les associacions Arran, Esquerra Republicana de Catalunya, Assamblea Sobiranista de Mallorca, Crida per Palma, Memòria de Mallorca, CUP Palma, Sindicat d'estudiants dels 'Països Catalans' i Anticapitalistes.