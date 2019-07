23 de juliol de 2019

El Col·legi de Guies Turístics de Balears se suma a la concentració en favor dels creuers d'aquesta tarda a Palma

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Guies Turístics de Balears estarà present en la concentració que ha convocat la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) en favor dels creuers, que tindrà lloc aquesta tarda a les 18.00 hores a l'Estació Marítima 2 del Port de Palma.

El president del Col·legi de Guies Turístics de Balears, Ramón Martín, ha assenyalat aquest dimarts en una nota de premsa que "és hora de defensar un sector que té una gran importància econòmica i que genera llocs de treball".

En aquest sentit, Martín ha afegit que en l'actualitat "la gran majoria de guies, entre el 60 i el 70 per cent, està treballant per als creuers".

Des del Col·legi han recordat un estudi efectuat per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Cambra de comerç i l'Autoritat Portuària, que assegurava que el 2015 l'activitat dels creuers va generar "un impacte de 256 milions d'euros en el valor afegit brut (VAB) de Balears i va contribuir a mantenir prop de 6.000 llocs de treballs".

"En contra del que es diu, el creuerista és un turista de qualitat. Té molt interès per la cultura, per conèixer llocs i costums, i té una despesa mitjana que supera els 70 euros per dia en el cas dels quals estan a Palma fent escala, mentre que els de base tenen una despesa mitjana de 155 euros", ha sostingut.

El president ha subratllat que és "difícil d'entendre la campanya que hi ha en contra seva", que, al seu judici, és una campanya "en contra de l'economia i a favor de la d'uns pocs que són els que no necessiten el turisme".

"Un dels avantatges d'aquest tipus de turisme és que planifica amb dos anys d'antelació, així que en teoria i amb bona voluntat hauria de ser més fàcil la gestió dels fluxos. No cal limitar, el que cal fer és gestionar. Jo als polítics els diria que contra el vici de limitar, la virtut de gestionar", ha conclòs.