24 de agost de 2019

Comença la vaga indefinida dels controladors de passaports de l'aeroport de Palma

PALMA DE MALLORCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors d'Acciona en el control de passaports de la terminal A de l'aeroport de Palma han començat aquest dissabte a les 00.00 hores una vaga indefinida, després del rebuig aquest divendres a l'acord plantejat per l'empresa.

Segons han informat a Europa Press fonts de CCOO, "l'empresa ha tornat a no respectar la llei" posat que Foment ha decretat el 62 per cent de serveis mínims, i concorde al quadrant de torns que han manat des d'Acciona Facility Services, "prop del 90 per cent dels treballadors del torn d'aquest dissabte ha d'acudir al seu lloc de treball".

L'acord es va rebutjar aquest divendres en una votació amb 56 vots en contra i 17 a favor. La votació va tenir lloc de 13.30 a 17.00 hores, després d'una reunió, aquest dijous, de diverses hores amb Acciona Facility Service, adjudicatària de les tasques de control.

En la reunió l'empresa va accedir a un augment de 75 euros bruts en la nòmina en el cas dels treballadors que estiguin contractats 40 hores, entre altres mesures. Va plantejar també un augment d'altres 75 euros més en els casos de treballadors que al gener de 2020 compleixin 18 mesos de contracte, --un fet que afecta a 11 persones-- i a passar el 30 per cent dels treballadors temporals a fixos discontinus el proper estiu.

Finalment, Acciona Facility Service es comprometia a complir l'article 64 de l'Estatut del Treballador referent a la informació que s'ha d'enviar als delegats.

El total de treballadors dels controls de passaport ronda el centenar, dels quals 11 són fixos indefinits i la resta, discontinus i temporals.

Es calcula que un total de 171.556 viatgers passaran per Son Sant Joan en 1.019 vols programats per aquest dissabte, segons les dades provisionals d'Aena.

En el comunicat anunciant la convocatòria de vaga, el passat 13 d'agost, CCOO va denunciar errors "sistemàtics" en els salaris, presumptes incompliments de la normativa de prevenció de riscos i problemes organitzatius, entre altres motius per a la protesta.