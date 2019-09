19 de setembre de 2019

Company considera "preocupants" les paraules d'Ábalos sobre el descompte de resident

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, considera "preocupants" les paraules del ministre de Foment, José Luis Ábalos, al Congrés, quan va anunciar que Hisenda controla la renda dels qui es beneficien del descompte de residents per "evitar actituds perverses i va insinuar possibles canvis en la seva bonificació".

Per això, el també president del PP a les Illes exigeix "un aclariment del Govern central" sobre les paraules del ministre per saber "si el mantindrà en les actuals condicions" i ha demanat que la presidenta Francina Armengol defensi els interessos de Balears".

Company ha recordat que el ministre de Foment "ja va intentar donar llargues en 2018 i ajornar l'aplicació del 75% del descompte de resident, després que ho deixés aprovat i pressupostat el Govern de Rajoy" i s'ha preguntat "quins plans oculta el ministre quan diu que estan controlant la renda dels residents".

"Vol dir el ministre que li sembla que hi ha balears que volen massa o que no mereixen el 75% de descompte per tenir una renda elevada?", ha afegit.

PREGUNTES AL MINISTRE EN EL CONGRÉS

Sobre aquest tema, el Grup Parlamentari Popular al Congrés, a iniciativa de la diputada per Balears, Margalida Prohens, registrarà aquest divendres una sèrie de preguntes dirigides al ministre Ábalos en relació a l'aplicació del 75% de descompte de resident en els viatges entre les illes i la península.

En concret, s'interpel·la al titular de Foment per quina és la intenció del Ministeri a l'hora de sol·licitar un estudi a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes del descompte de resident en el transport aeri, com va anunciar Ábalos. També se li pregunta amb quin objectiu està creuant dades el Govern amb l'Agència Tributària dels beneficiaris del descompte de resident.

Entre altres qüestions, també se li pregunta el Ministeri si està considerant la possibilitat de reduir el descompte de resident en funció de la renda dels beneficiaris o d'un determinat nombre de viatges, així com si aquests canvis també podrien afectar el desplaçament entre illes.