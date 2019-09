17 de setembre de 2019

Company demana a Armengol que deixi d'actuar de "baronessa de Sánchez" perquè li està maltractant "políticament"

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Parlament, Biel Company, ha demanat aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "deixi d'actuar com a baronessa de Sánchez" doncs, "de tota manera, l'està maltractant políticament i pressupostàriament".

En la seva intervenció en el ple del Parlament d'aquest dimarts, Company li ha demanat que "recuperi l'esperit reivindicatiu" que va exhibir abans de l'arribada de Sánchez al Govern central.

A més, ha dit que en un any l'Executiu central "suma 12 avisos" d'inconstitucionalitat contra lleis autonòmiques, "una cada mes". "O Sánchez no es fia de vostè o no és tan sensible amb els problemes de Balears com deia", ha retret.

Davant això, Armengol li ha respost que aquesta legislatura han rebut 20 avisos d'inconstitucionalitat i que el PP va rebre 19 avisos a la seva, "amb governs del mateix color en tots dos casos". "I vostès van fer 50 lleis i nosaltres 69, aquesta és la realitat", ha asseverat.

A més, ha reivindicat que la intenció de Sánchez "és apostar" per "el diàleg" com s'ha demostrat amb les actuacions de l'anterior delegada del Govern central a les Illes, Rosario Sánchez.

D'aquesta manera, ha recordat que Rosario Sánchez va tirar enrere el recurs interposat per la seva predecessora en el càrrec, Maria Salom (PP), contra la carrera professional en el Consell de Mallorca, el recurs contra les subvencions de normalització lingüística o el recurs contra el decret de l'ús del català en la sanitat pública.