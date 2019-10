17 de octubre de 2019

Company exigeix a Armengol que no sigui "equidistant" respecte a l'independentisme i "trenqui el pacte" amb MÉS

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha exigit aquest dijous a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que no sigui "equidistant" respecte a l'independentisme i que "trenqui el pacte" amb MÉS per Mallorca, assegurant que trobarà el suport del PP en les qüestions fonamentals i d'"estabilitat" per a Balears.

Així s'ha expressat Company en un acte en el qual ha presentat els candidats del PP balear a les eleccions generals del 10 de novembre, amb el lema 'Per tot el que ens uneix'. Per la seva banda, la candidata del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, creu que els successos a Catalunya després de la sentència pel 'procés' independentista poden "transformar" l'abstenció "en guanyes de votar", "perquè és a les urnes on es diu que ja està bé".

((Hi haurà ampliació))