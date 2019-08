8 de agost de 2019

Company lamenta que Sánchez torni a viatjar a Balears "per parlar de res" i que Armengol baixi el cap davant ell

EIVISSA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears, Biel Company, ha lamentat des d'Eivissa que el president nacional, Pedro Sánchez, hagi tornat a viatjar a les Illes "per parlar de res" i a practicar allò del 'no és no'. A més, ha censurat que la líder de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, hagi baixat "el cap" davant ell.

Company, després d'assistir a Eivissa als actes de les Festes de la Terra, ha lamentat que Sánchez no hagi portat coses "justes" per a Balears, temes "que fa molts anys que prometen, però que no arriben", en relació al Règim Especial de Balears (REB), problemes de finançament de carreteres o inversions en temes de depuració o subministrament d'aigua.

"És molt trist veure com la senyora Armengol, que fa uns anys era molt reivindicativa, va baixar el cap i va dir amén al seu cap de files, Pedro Sánchez, sense resoldre problemes fonamentals", ha dit.

SOBRE EL DISCURS DE MARÍ

Company ha qualificat de "bo i sensat" el discurs institucional del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, a les Festes de la Terra.

Segons ha afegit, ha estat un discurs tranquil, "ordenat, tocant els problemes d'Eivissa i que també existeixen a altres llocs i reivindicant que es presti atenció des d'altres institucions, com el Govern balear o el Govern d'Espanya".

Així, ha animat a Marí i al seu equip al Consell perquè siguin capaços de resoldre els problemes de l'Illa.