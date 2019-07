29 de juliol de 2019

La Comunitat de Regants de Formentera mostra el seu "profund malestar" per la falta d'aigua de qualitat per regar

FORMENTERA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat de Regants de Formentera ha mostrat la seva "preocupació" i "profund malestar" per la "difícil situació que s'està vivint" i que ha motivat la recomanació de no regar per part de la directiva a les seves comuners.

Segons han explicat en un comunicat, com a origen del problema preocupa el "deficient" funcionament de la depuradora de Formentera, amb instal·lacions "obsoletes o infradimensionades" i que són "incapaces" d'absorbir el repunt de demanda en la temporada estival.

Tot això redunda, han lamentat, en una "molt deficient depuració de les aigües residuals" de l'Illa.

Des de la Comunitat de Regants han reiterat que últimament la qualitat de l'aigua rebuda per la depuradora ha empitjorat, la qual cosa està col·lapsant tot el sistema de membranes i filtres de les instal·lacions de la planta de regeneració, impedint el seu correcte funcionament i que l'aigua produïda compleixi els paràmetres de salinitat requerits per al reg.

Precisament per tal motiu, el passat dia 11 de juliol la directiva va recomanar no regar fins a un altre avís pels nivells de salinitat.

"La qualitat de l'aigua rebuda de la depuradora és tan deficient que s'ha hagut de tallar l'entrada a la planta de regeneració per part de l'empresa pública Tragsa encarregada del seu manteniment", han afirmat, lamentant que així que l'"aigua disponible a la bassa no compleix els paràmetres de salinitat recomanats per al reg, sinó que és insuficient per poder passar l'estiu", reduint-se els torns de reg abans d'interrompre-ho per complet, d'esgotar-se les existències.

"És del tot inadmissible per uns regants que després d'anys d'espera de l'engegada d'unes instal·lacions de reg fetes malbé per desús a causa de la ineficàcia de les administracions, veuen ara perillar les seves inversions en collites per les restriccions en els seus torns de reg i per un previsible tall del subministrament en cas que tal situació no es remeï immediatament", han criticat des de la Comunitat.

Així mateix, han lamentat la "mala gestió" d'aquestes instal·lacions de regeneració d'aigües de reg per part de les autoritats del Govern que no havia previst omplir la bassa de reg en temporada baixa, quan l'aigua que arribava de la depuradora tenia la qualitat òptima.

També han lamentat la "falta de comunicació i transparència" per poder informar amb l'antelació deguda als seus associats de les avaries i contratemps.

La Comunitat de Regants de Formentera ha lamentat la falta d'un document que determini i aclareixi els protocols d'actuació a activar en aquests casos, que fixi el control periòdic de la qualitat de l'aigua mitjançant analítiques i que prevegi les responsabilitats de cada part implicada en cas de sinistre.