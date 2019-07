9 de juliol de 2019

Condemnen a una dona per mentir sobre un accident de trànsit per cobrar una indemnització del segur

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial ha condemnat aquest dimarts a una dona per haver mentit sobre un accident de trànsit per cobrar una indemnització d'una companyia asseguradora.

La dona, que té antecedents penals, ha reconegut els fets que se li imputaven i ha estat condemnada per un delicte d'estafa processal. Ha acceptat una condemna de sis mesos de presó més una multa de 360 euros.

Amb tot, no anirà a presó perquè s'ha concedit la suspensió de la pena amb la condició que no torni a delinquir en un termini de dos anys.

Els fets es remunten a juny de 2014, quan la dona va interposar una denúncia relativa a un accident ocorregut al febrer. La dona assegurava que anava com a passatgera en un vehicle conduït per la seva filla, i que com a conseqüència d'una col·lisió per abast amb un tercer havia sofert una fuetada cervical.

Es va incoar el judici de faltes però el dia del judici la dona va renunciar a l'acció penal, però es va reservar la civil. Així, el Jutjat de Primera Instància número 10 de Palma va acordar executar una indemnització de 2.250 euros més 450 euros d'interessos, al que l'asseguradora es va oposar. Per això, el 2016 es va haver de celebrar una vista en la qual es va donar la raó a la companyia asseguradora i es va deduir testimoniatge contra l'acusada per entendre acreditat que havia afirmat falsament anar a bord del cotxe al moment de l'accident.

Les parts han arribat a un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici. La Sala ha dictat sentència 'in voce', que ha estat declarada ferma.