22 de juliol de 2019

Condemnen a un home a quatre anys de presó per intentar matar un jove amb una botella de vidre a un saló de jocs

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a un home a una condemna de quatre anys de presó per intentar matar un jove de 18 anys amb una botella de vidre trencada, després de discutir amb ell a un saló de jocs.

En el judici celebrat aquest matí, la Fiscalia i la defensa han aconseguit un acord pel qual l'acusat, de 44 anys, ha reconegut els fets i s'ha mostrat conforme amb la pena, que ja és ferma, per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

Amb tot, l'home no entrarà a la presó mentre compleixi amb una sèrie de condicions. La seva advocada ha demanat la suspensió de la pena perquè a principis d'agost té cita amb un centre de desintoxicació per començar amb un tractament de deshabituació de l'alcohol, una teràpia que no podria realitzar a la presó.

Així, el Tribunal li ha concedit el benefici mentre acrediti que ha assistit a la teràpia, no cometi cap delicte en el termini de cinc anys i compleixi amb la mesura d'allunyament acordada per a la víctima, també de cinc anys.

L'acusat ha pagat una indemnització a la víctima per les seqüeles, per la qual cosa s'ha apreciat l'atenuant de reparació del dany, a més de la de toxifrènia. La condemna és ferma.

Els fets van ocórrer l'1 de setembre de 2018, damunt les 5.40 hores, després d'una discussió en un saló de jocs. L'home va trencar una botella i, amb intenció de posar fi a la seva vida, li va propinar diversos cops en el coll, braç i cama, que li van causar ferides en zones potencialment vitals.