9 de juliol de 2019

Confirmen un incendi forestal a Formentor

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Natura (Ibanat) ha avisat aquest dimarts que s'ha confirmat un incendi forestal a Formentor.

En concret, el foc ha estat confirmat a les 09.20 hores i en el lloc estan actuant mitjans de la Conselleria de Medi ambient, el Servei d'Emergències i els Bombers de Mallorca, entre altres.

Així mateix, està actiu un incendi forestal de nivell 0 a Comellar de s'Ermita a Escorca (Mallorca). En el lloc estan actuant tres avions, dos helicòpters, tres autobombes, 23 brigadistes tres agents de medi ambient i un tècnic.

D'altra banda, l'incendi de Solleric (Alaró), que es va declarar aquest dilluns va ser donat per extingit el mateix dilluns a les 23.15 hores, després d'afectar 0,04 hectàrees de pineda.

Segons el pla especial d'emergències enfront del risc, els incendis forestals de nivell 0 poden ser controlats amb els mitjans previstos en aquest pla.

Tal com estableix, encara en la seva evolució més desfavorable, "no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal".