4 de octubre de 2019

Confirmen l'arxiu de la querella de Fevitur contra l'ex alcalde de Palma pel lloguer turístic

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat ha confirmat aquest divendres l'arxiu de la querella que va presentar la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur) contra l'ex alcalde de Palma, Antoni Noguera, per la prohibició de la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliars en tot el municipi.

Així ho ha anunciat MÉS - Estimam Palma -formació a la qual pertany Noguera- en una nota de premsa en la qual detalla que la patronal havia presentat un recurs de reforma contra l'arxiu provisional de la denúncia, enfront del Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma.

Noguera, que va ser alcalde de Palma entre 2017 i 2019 i actualment és regidor de Cultura, ha declarat que "la judicialització de la política en aquest cas ha estat aberrant". "Ens han fet perdre temps i diners, i ells per la seva banda surten com si no hagués passat res", ha protestat.

Des de MÉS han volgut ressaltar que no permetran "que els interessos particulars d'uns pocs passin per sobre dels interessos generals de la ciutat". El partit ha expressat el seu compromís per "seguir regulant el lloguer turístic" a Palma i ha avançat que està treballant a regular-ho en habitatges unifamiliars entre mitgeres.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma, Ana San José, va arxivar a principis de juliol la querella, presentada per un suposat delicte de prevaricació. Fevitur assegurava que la resolució i moratòria sobre la base de la qual es va dur a terme la prohibició a Palma es podria haver realitzat de "forma preconcebuda" doncs així "es venia anunciant per Noguera fins i tot abans de ser nomenat alcalde".

La magistrada no va apreciar indicis de delicte -ni de prevaricació administrativa ni urbanística- "doncs no concorre una contradicció palesa i intolerable amb l'ordenament jurídic que desbordi la legalitat d'una manera evident o que constitueixi exercici arbitrari del poder".