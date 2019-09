3 de setembre de 2019

El Consell assegura que les escòries utilitzades en el traçat Llucmajor-Campos "no suposen perill" mediambiental

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha assegurat aquest dimarts que les anàlisis dels eco-àrids utilitzats en les obres del traçat Llucmajor-Campos "certifiquen que són aptes" i el seu ús "no suposa perill ni representa cap risc per a la salut de les persones ni per al medi ambient".

Així s'ha expressat la institució insular en un comunicat difós aquest dimarts, en el qual defensa que les escòries utilitzades en les obres "han estat degudament tractades i convertides en escòries valoritzades", i per tant són "útils per la finalitat a la qual es destinen", el seu ús "com subbase de la superfície de rodament de la carretera".

Des del Consell han remarcat que "l'ús d'eco-àrids representa un fet normalitzat i una alternativa vàlida a la disposició d'aquest material dins d'abocadors controlats", i que aquests materials "han superat de manera positiva totes les anàlisis del Pla de Vigilància Ambiental i també els practicats a les mostres a peu d'obra".

"Països del nostre entorn europeu -França o Alemanya, per exemple- treballen amb els mateixos materials i mètodes emprats a Mallorca", han defensat des de la institució insular, subratllant que l'ús d'escòries valoritzades "permet no utilitzar àrids provinents de planters o extraccions naturals, evitant d'aquesta manera un major impacte ambiental i paisatgístic".

ANÀLISI CONFORME A LA NORMATIVA VIGENT

El Consell ha indicat que "totes les anàlisis" que s'han fet conforme a la normativa vigent -incloent el del servei públic insular, l'informe de l'assistència tècnica de l'obra i el de vigilància ambiental- "mostren de manera clara que els elements de les escòries emprades es troben molt per sota dels valors límits considerats nocius per a la salut de les persones i la integritat mediambiental del territori".

"Tots els assajos i proves practicades mostren els mateixos resultats: els eco-àrids tenen totes les garanties exigibles per al seu ús en obra pública", han insistit.

Per això, el Consell sosté que l'ús d'aquests materials "no suposa ni ha suposat cap perill pels treballadors" de l'obra.

Finalment, des del Consell han apuntat que totes les dades de la Comissió de Seguiment de Residus "són públics i poden ser consultats per confirmar la veracitat i exactitud dels resultats de l'anàlisi de les escòries".

Cal recordar que la Plataforma Antiautopista -entitat que engloba diferents moviments ecologistes- va presentar aquest mes una denúncia col·lectiva davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern i davant el Consell de Mallorca perquè asseguren que s'han utilitzat escòries "perilloses" en les obres, després d'encarregar analítiques pròpies a un laboratori. A més, la plataforma sosté que les anàlisis del Consell també confirmarien la "toxicitat" dels materials.