27 de setembre de 2019

Consell.- Asunción Sánchez Ochoa, nova directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el nomenament d'Asunción Sánchez Ochoa com a nova directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum, que prendrà el relleu a Margalida Frontera, que ha ocupat el càrrec en els últims quatre anys.

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat en roda de premsa que Sánchez Ochoa és doctora en Enginyeria Química per la Universitat Tècnica de Viena (Àustria), llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Saragossa, i Experta Universitària en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Ha estat investigadora a la Universitat Tècnica de Viena, on ha participat en projectes nacionals i europeus sobre contaminació atmosfèrica en el Departament de Química Analítica Mediambiental.

Així mateix, com a química, ha treballat en l'Oficina del Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi ambient (CAIB), al Centre Nacional de Referència REACH i Compostos Orgànics Persistents de la Universitat d'Alcalá d'Henares (Madrid) i en l'empresa privada química farmacèutica Esteve a Girona.

Té més de deu anys d'experiència en l'àmbit de la biomedicina i la gestió de la investigació i innovació de projectes biomèdics i de salut i va iniciar aquesta etapa laboral al Banc de Sang i Teixits de Balears i va continuar en la Fundació d'Investigació Sanitària (l'actual IdISBa).