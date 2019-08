27 de agost de 2019

El Consell convoca ajudes per 63.136 euros per pal·liar els danys de les inundacions de 2018 en el nord de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocat ajudes per 63.136 euros per reparar els danys per inundacions per pluges torrencials que van sofrir diversos municipis del nord de l'illa, com Alcúdia, Pollença o Sa Pobla, entre el 18 i el 21 d'octubre de 2018.

El Butlletí Oficial de Balears (BOIB) d'aquest dimarts recull la resolució, signada pel conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora.

Els ajuntaments tenen un mes per presentar el Consell la sol·licitud d'ajudes i la documentació requerida per certificar les actuacions i les despeses dutes a terme.

En una nota de premsa, el Consell ha recordat que el passat mes de juliol ja va dedicar 3,3 milions d'euros als municipis del Llevant que també van sofrir pluges torrencials el 9 d'octubre de 2018.

En aquest sentit, l'Estat es va comprometre a aportar el 50 per cent de la inversió total destinada a reparar les infraestructures danyades en els municipis de Mallorca, mentre que el Govern i el Consell Insular es van comprometre a aportar un 25 per cent cadascun.