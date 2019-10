4 de octubre de 2019

El Consell d'Eivissa creu que les mesures anunciades pel Govern "es queden curtes i cal ser més ambiciosos"

EIVISSA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha considerat que les accions anunciades pel Govern després del cessament de Thomas Cook "estan bé com a primeres mesures, però es queden curtes i cal ser més ambiciosos".

En declaracions a Europa Press, Marí ha recordat que la fallida "pot ser encara més greu" del que es creu de cara a properes temporades i així, ha afirmat que "cal activar altres mesures" com a inversions públiques en zones turístiques, tant per part de l'Estat com del Govern.

També caldria facilitar inversions privades per reconvertir establiments turístics, dictant per a això normativa que agiliti la tramitació dels projectes. "Això el pot fer el Govern i seria la segona part de mesures a adoptar perquè el sector vegi que existeix una voluntat clara d'afrontar el futur", ha dit.

En aquest sentit, ha demanat al sector públic i privat que "treballin en la mateixa direcció" i, per això, el Govern i el Govern central "tenen molt a dir i que fer".

Marí ha reiterat que totes les mesures que es puguin adoptar per pal·liar els efectes de la fallida del touroperador "són benvingudes" per al sector, valorant la preocupació mostrada per les institucions en relació als treballadors que han perdut el seu treball.

Sobre l'Impost de Turisme Sostenible, el president ha lamentat que el Govern "en cap moment ha manifestat la intenció d'eliminar la taxa" i creu que "mai es produirà" aquesta supressió.

"Seria un gest de cara als mercats emissors, que es veiés una clara voluntat d'apostar pel turisme", ha explicat Marí, qui ha considerat que "es llevarien traves i seria una bona mesura per recuperar competitivitat", encara que ha dubtat que el Govern "vagi per aquest camí".

També ha dit que la devolució de l'impost als hotels afectats per la fallida "és un gest, però no és suficient", reiterant que executar inversions en zones turístiques seria una mesura "molt ben valorada pel sector i així cal treballar en aquest sentit".

El president ha recordat que hi ha a Eivissa 42 establiments afectats al treballar amb Thomas Cook, "uns més que uns altres", per la qual cosa caldria valorar cada situació i donar solucions, destacant la importància que s'obrin línies de crèdit.

"A Eivissa, afortunadament no ha estat tan greu com hagués pogut ser fa uns anys, quan hi havia una dependència major de Thomas Cook, encara que alguns establiments han quedat bastant ferits", ha conclòs.