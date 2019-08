30 de agost de 2019

El Consell d'Eivissa destinarà ajudes per valor de 400.000 euros per fomentar la recuperació del patrimoni històric

EIVISSA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha donat llum verda a la convocatòria d'ajudes impulsada pel Departament de Cultura, Educació i Patrimoni per fomentar la recuperació i conservació del patrimoni històric. Les ajudes estan dotades amb 400.000 euros en total.

Segons ha informat la institució, la línia de subvencions està destinada a tasques de conservació, recuperació i manteniment dels Béns d'Interès Cultural amb la tipologia de monument per al període comprès entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2022.

Amb l'aprovació, es donarà solució a la problemàtica generada per la convocatòria anterior que, a causa del retard per part del Consell en la tramitació de l'expedient administratiu, va ser notificada als beneficiaris amb un espai de temps insuficient per realitzar les tasques que aquestes construccions necessiten.

Fruit d'aquesta situació, la consellera executiva del Departament, Sara Ramón, va impulsar una pròrroga de 45 dies més, fins al 15 de desembre, per justificar els treballs.

El Consell, no obstant això, ha considerat que en ser un termini "massa curt" és millor optar per una nova línia de subvencions plurianual, en la qual tindran preferència els propietaris que havien resultat beneficiats en l'anterior convocatòria.