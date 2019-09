4 de setembre de 2019

Consell d'Eivissa i Govern treballaran a reforçar el teixit comercial de proximitat i impulsar la transició energètica

EIVISSA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, s'ha reunit amb el president del Consell d'Eivissa, Vicente Marí, per traçar línies d'actuació conjuntes que serveixin de reforç del teixit comercial de proximitat.

Quant al comerç, el Govern ha informat que s'impulsarà la creació d'un mapa eivissenc dins de la Xarxa de Comerços Emblemàtics, per augmentar i adequar les ajudes a aquests comerços.

D'altra banda, la creació del centre Bit Pitiusas suposarà dotar les Illes d'un pol d'innovació, per impulsar el creixement i consolidació d'empreses del sector.

Així mateix, per diversificar el model productiu, des de la Conselleria s'apostarà per la indústria de la moda, especialment per Adlib, amb la creació del cluster de moda de Balears per fomentar la seva promoció.

En matèria d'energia, el vicepresident Yllanes ha destacat la importància que Eivissa formi part del 'Clean Energy for EU Islands' i ha assegurat que es donarà tota l'ajuda necessària al Consell perquè pugui dur a terme la transició energètica.

En aquest sentit, s'ha abordat en la reunió una línia d'ajudes atorgada per la Conselleria per a la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics sostenibles amb generació d'energia amb panells solars.