19 de agost de 2019

El Consell d'Eivissa presenta projectes per a l'Impost de Turisme Sostenible per valor de 17 milions

EIVISSA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total d'onze projectes han estat presentats pel Consell d'Eivissa per ser finançats per l'Impost de Turisme Sostenible en la seva convocatòria 2019, segons ha informat la institució insular.

En concret, el Consell sol·licitarà 17.280.191 euros entre projectes propis i altres presentats pels ajuntaments.

Quant a iniciatives pròpies, el Consell sol·licitarà finançament per al nou Parc Insular Central de Bombers, una inversió de 7.643.475 euros dels quals se sol·licita el 78 per cent. La infraestructura té un termini d'execució de 44 mesos.

Segons ha detallat la institució, un altre projecte és l'equipament temporal per al servei d'emergències i forces de seguretat de la mar, el cost del qual ascendeix a 4 milions d'euros, dels quals s'han sol·licitat 2,8 milions. Amb el projecte, s'adequarà un pavelló de Sa Coma com a allotjament de la Guàrdia Civil.

Així mateix, com a projecte propi s'han sol·licitat 1,5 milions per a la creació del Museu de la Mar i la Pesca i també s'ha presentat a la convocatòria la rehabilitació i museïtzació de l'assentament fenici de Sa Caleta per construir un centre d'interpretació.

El conseller de Presidència i Gestió Ambiental del Consell Insular, Vicent Roig, ha explicat que són quatre projectes que compleixen amb els objectius marcats en l'Impost de Turisme Sostenible i amb un eix en comú: la conservació, recuperació i la valoració del patrimoni o de les tradicions.

"És objectiu de l'equip de govern mantenir l'ordre i protecció en les costes, especialment de la posidònia, cuidar el centre històric de la ciutat, recuperar l'essència com a poble de pescadors i de la mar i mantenir els orígens i història, tot a través del turisme i amb la recaptació dels hotelers d'Eivissa", ha dit.

El Consell a més coordinarà els projectes que, a través de la institució, han presentat ajuntaments d'Eivissa, com un carril cicloturista a Santa Eulària - És Canar, el sanejament de Can Fornet o l'adaptació del Centre de Recuperació d'Espècies Marines de Sant Antoni, entre altres coses.