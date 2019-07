13 de juliol de 2019

El Consell d'Eivissa reconeix la seva preocupació per l'execució dels Fons que financen els projectes a Sa Coma

EIVISSA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'equip de govern del Consell d'Eivissa ha visitat les dependències de Sa Coma per conèixer els projectes previstos en el recinte, així com el seu estat de tramitació i, en aquest sentit, el president de la institució insular, Vicent Marí ha reconegut que els preocupa el termini d'execució dels Fons Estatutaris, d'on va sorgir el finançament de les obres.

"Queden uns 4 milions per invertir i han d'estar executats abans de setembre de 2020 perquè existeix el risc de perdre aquests Fons si no s'aconsegueix una pròrroga o un nou conveni que doni suport a aquestes obres pendents, com Ses Feixes, el soterrament de cables a Salines o l'Observatori Turístic de Sa Coma", ha afirmat Marí.

Així mateix, ha reiterat la importància d'executar les instal·lacions projectades en el recinte, obres que "són a punt d'acabar i que dotaran a l'Illa de majors recursos de cara a la prevenció i extinció d'incendis", ha dit en relació a les dependències per a la Unitat Militar d'Emergències.

Marí, durant la visita, també ha destacat els usos educatius del lloc amb l'Escola d'Idiomes o d'Hostaleria, un centre de "referència" en el qual se cercarà implicar el sector turístic.

Així mateix, el president del Consell ha dit que és una "prioritat" finalitzar també el circuit de motocròs previst a Sa Coma, "tan demandat pels esportistes del motor". "En aquests moments, el projecte està a la Conselleria de Medi ambient i cal mirar com desbloquejar-lo", ha conclòs.

"Molts usos previstos a Sa Coma són competència del Govern", ha dit Marí, recordant que caldrà renegociar el finançament d'aquests espais.