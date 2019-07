29 de juliol de 2019

El Consell destina més de 100 milions d'euros en dos anys a la concertació social amb entitats del tercer sector

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha signat aquest dilluns els concerts socials mitjançant els quals l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) destinarà un total de 100.609.666,65 euros en dos anys per assegurar els serveis de les entitats de persones amb discapacitat.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el conseller de Drets Socials i president de l'IMAS, Javier de Juan, qui ha detallat que aquest dilluns s'han signat, així mateix, el concert de 244 places del servei tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual amb cinc entitats del sector.

En aquest cas, es tracta de la primera vegada en la qual es concerten els serveis tutelars, ja que fins al moment es realitzaven diferents tipus de subvencions. Així, els concerts socials amb entitats de persones amb discapacitat tenen una durada de dos anys i són prorrogables altres dos anys més.

Les entitats Fundació tutelar CIAN, la Fundació tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual de Mallorca, la Fundació Síndrome de Down de Balears, Aproscom i Mater Misericordiae han signat aquest dilluns el concert de 244 places del servei tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual, al que el Consell destinarà 692.160 euros en dos anys.

"FITA NACIONAL"

"Assegurem l'estabilitat de les entitats durant, almenys, quatre anys més", ha comentat De Juan. El president de l'IMAS ha ressaltat que la concertació "dóna continuïtat" al compromís del Consell de concertar tots els serveis de la xarxa d'atenció a persones amb discapacitat de Mallorca en ampliar les places i els serveis. "El compromís és molt gran, això redundarà en un millor servei", ha afegit.

Per la seva banda, la representant de les fundacions tutelars, Pueyo Pons, ha assenyalat que amb la concertació social d'aquest dilluns "conclou" un cicle de concertació.

"És una fita a nivell nacional, perquè és la primera vegada que les fundacions tutelars tenim un concert social", ha manifestat. Així mateix, ha ressaltat que la mesura donarà "estabilitat i seguretat" a les entitats.

Cal assenyalar que la funció tutelar és un servei dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual que té per objecte protegir els seus drets i benestar integral. A més, les entitats que duen a terme l'activitat de suport a la funció tutelar dóna representació legal a la persona tutelada, administra els béns i garanteix la seva atenció.