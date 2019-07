29 de juliol de 2019

El Consell engega un nou sistema per a la ITV que habilitarà més de 14.800 cites a partir del dimecres

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca habilitarà des d'aquest dimecres un nou sistema de cites online per a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), que habilitarà més de 14.800 cites que estaven bloquejades en el sistema.

Així ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, qui també ha indicat que el sistema de cites "tenia un mal ús i necessitava una intervenció", i amb la nova mesura alliberaran del sistema les cites bloquejades i disminuiran, per tant, les llistes d'espera.

Per la seva banda el conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures del Consell, Iván Sevillano, ha assegurat que aquest alliberament suposarà que a l'agost molts ciutadans de l'illa puguin disposar de cita prèvia.

"El servei d'ITV és un servei públic i hem de ser garants que es presta amb una mínima seguretat i bon fer", ha declarat Sevillano qui ha anunciat que, davant el "mercadeo amb les cites prèvies", des del Consell estan estudiant la informació per avaluar totes les vies legals per interposar una denúncia contra aquest frau.

A més, han pogut esbrinar en les dades del sistema que el nombre de cites atorgat estava en mans de "pocs usuaris" el que, segons la institució, "perverteix el sentit del sistema de cita prèvia que el que pretén és organitzar". "Des del nostre punt de vista els ciutadans veuen minvats els seus drets davant aquest abús havent de sofrir llargues llistes d'espera o estar exposats a possibles multes", ha considerat Sevillano.

MESURES CENTRES AUTORITZATS

El conseller ha indicat que van a crear, a més, un "registre obligatori de personal autoritzat en nom de cada centre". És a dir, les cites que se sol·licitin en un centre autoritzat hauran de ser desenvolupats pels seus treballadors. "Hem pogut veure que les reserves de cita prèvia d'un centre autoritzat s'estaven passant a altres centres", ha ressenyat.

També limitarem el registre de cites virtuals per a centres autoritzats al 10 per cent. "Limitarem que solament puguin quedar reservades un 10 per cent de les cites diàries que s'apliquen a cadascuna de les estacions ITV", ha sostingut.

Sevillano ha indicat que als centres especialitzats de manera preventiva s'estava produint un al·luvió de cites sense matrícula que no es corresponia amb la realitat. Des del Consell han assegurat que l'absentisme s'ha triplicat en aquest sector.

Ara bé, des de la institució han indicat que qualsevol centre que disposi de la matrícula del cotxe no tindrà "cap límit", així com no ho tenen els ciutadans. "Fomentem l'organització correcta i organitzada. Cap centre autoritzat es quedarà sense cap vehicle que pugui passar la ITV en el seu taller", han precisat

Amb totes aquestes mesures, des de la institució pretenen "solucionar el tap que s'havia produït en el sistema de cita prèvia".

Sevillano ha declarat que s'han posat en contacte amb associacions del sector per explicar-los aquestes mesures i no han trobat "resistència".