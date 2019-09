20 de setembre de 2019

Consell.- IB3 comprarà els drets d'emissió dels partits de futbol d'1ª i 2ª divisió fins al 2022

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres que IB3 iniciï l'expedient de despesa per a la compra de drets d'emissió de les imatges del Campionat Nacional de Lliga de Primera i Segona Divisió A durant les temporades fins al 2022.

Segons ha detallat la portaveu del Govern, Pilar Costa, la compra ha de formalitzar-se amb Mediaproducción, SLU, per un import de 580.000 euros.

La documentació presentada per l'Ens, adscrit a la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, consisteix en còpies de la Memòria per a la sol·licitud d'aprovació, tramitació i signatura del contracte per al subministrament de les imatges; de l'Informe de despesa pluriennal; de l'Informe jurídic de l'Assessoria Jurídica i de Qualitat de l'ens, i de l'Informe de la Direcció general de Pressupostos sobre despeses pluriennals.