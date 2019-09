17 de setembre de 2019

El Consell inverteix 2,5 milions en deu programes que promocionen l'esport en edat escolar

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca invertirà 2,5 milions d'euros, des d'octubre de 2019 a setembre de 2020, en deu programes que promocionen l'esport en edat escolar.

Així ho ha informat aquest dimarts la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, juntament amb el conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, en la presentació del catàleg de serveis 2019/20 de l'Adreça Insular d'Esports (DIE).

Els principals beneficiaris són els centres educatius, les associacions, les federacions i entitats esportives, els ajuntaments de Mallorca i la ciutadania.

Cladera ha explicat que el catàleg de serveis té com a objectiu fomentar l'esport en les edats primerenques "pels valors que els pot ensenyar: treball en equip, tolerància, disciplina, constància".

"Amb aquest catàleg, pretenem contribuir al benestar i al desenvolupament dels nens i joves, que són el nostre futur. La inversió que fa el Consell és una inversió de futur", ha afegit Cladera.

Per la seva banda, el conseller Serra ha explicat el catàleg de serveis amb més concreció i ha valorat els resultats que aconsegueixen els programes que es recullen. Així, ha afegit que els programes "de la temporada 2018-2019 han arribat a 200.000 nins de Mallorca, 700 clubs, 260 entitats esportives i a tots els municipis de l'illa, la qual cosa demostra el treball extens que es fa des de la Direcció Insular d'Esports".

Cal recordar que el catàleg de serveis d'esports és una eina complementària a l'activitat esportiva escolar i a la federada competitiva.

En aquest sentit, ofereix tallers teòrics i pràctics, accions esportives, xerrades sobre valors i hàbits saludables associats a l'exercici físic, així com la promoció de les modalitats esportives menys practicades.

També ofereix subvencions a l'esport escolar federat i a clubs i escoles esportives, que arriben a gairebé a un milió d'euros anual i treballa en diferents àrees de formació i gestió mitjançant el programa 'Observatori Esportiu de Mallorca'.

L'acte ha estat apadrinat pels joves esportistes d'elit Maria Perelló i Augusto Fernández, de qui Cladera ha dit que "són referents per a tots els joves que comencen a fer esport". "Han ascendit des de l'esport base i fixau-vos on han arribat, i on arribaran, perquè segurament arribaran molt més alt", ha afegit.